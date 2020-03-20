 

Из-за коронавируса впервые в истории закрыли две главные святыни ислама

20.03.2020, 14:35, Разное

Две главные святыни ислама – большая мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине – были впервые в истории закрыты для посещения. К такому решению пришли власти Саудовской Аравии, где расположены мечети, сообщает Life.

В управлении по делам святынь пояснили, что экстренные меры приняли в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019. Они будут закрыты даже в основной молитвенный день – пятницу. Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока не прекратится эпидемия, передает Кp.ru.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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