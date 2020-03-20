ЦБ заявил об отклонении экономики РФ от базового сценария

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20.03.2020, 14:30, Новости дня

Пандемия коронавируса и обвал цен на нефть привели к существенному отклонению экономики РФ от базового сценария, сообщила пресс-служба Центробанка.

«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России», – приводит РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Регулятор сообщил, что это связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. 

По базовому сценарию, рост российской экономики в 2020 году должен был составить 1,5-2%, в 2021 году – 1,5-2,5%, а в 2022 году – 2-3%. ЦБ также ожидал, что инфляция по итогам текущего года составит 3,5-4%, по итогам 2021 и 2022 годов – 4%.

Регулятор отмечает, что было принято решение приостановить проверки банков и других финансовых организаций. Запланированные проверки перенесут на период после 1 июля. 

«Приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года», – говорится в сообщении.

Также ЦБ призвал банки использовать регуляторные послабления для поддержки экономики, а не для выплаты бонусов менеджменту, передает ТАСС.

«Банк РФ рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор планирует снизить нагрузку на российские компании в условиях эпидемии коронавируса. 

«Эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров», – отмечается в заявлении.

Акционерным обществам разрешат увеличить сроки проведения корпоративных процедур, не учитывать финансовые результаты деятельности АО за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала. Также планируется разрешить раскрывать в более поздний срок годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность, проводить операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре, исполнить требование по созданию комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года. 

Напомним, в пятницу Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка. Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке. 



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