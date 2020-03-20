США предрекли хаос из-за освобождения преступников в связи с коронавирусом

20.03.2020, 14:30, Новости дня

Власти некоторых американских штатов под предлогом борьбы с коронавирусом решили выпускать на свободу заключенных досрочно, полицейские при этом получили распоряжение не арестовывать за ряд преступлений. Это, по мнению телеведущего Fox News Такера Карлсона, может привести к хаосу в стране.

В Лос-Анджелесе, Кливленде и других городах чиновники начали досрочно освобождать заключенных в целях якобы борьбы с распространением COVID-19. При этом, как отмечает Карлсон, власти не объясняют, как освобождение преступников поможет в борьбе с коронавирусом, информирует RT.

Конгрессмен Аянна Прессли призывает федеральные власти принять такие же меры.

«Каковы рекомендации? И для заключенных, и для персонала. И чтобы Федеральное бюро тюрем использовало все свои полномочия… Думаю, сейчас время сократить некоторые тюремные сроки, потребовать помилований и позаботиться о самых уязвимых. Десять процентов заключенных старше 60, и уже с хроническими заболеваниями. Нам следует освобождать из соображений сострадания», – заявляет конгрессмен.

Карлсон подчеркивает, что подобными действиями власти не проявляют никакого сострадания к обычным людям, сидящим дома, в то время как на свободу выпускают «тысячи преступников».

Телеведущий отмечает, что во многих городах США чиновники приказывают полиции перестать защищать граждан. Так, в городе Филадельфия полиции приказали не арестовывать даже за существенные преступления: угон машин, проникновение в жилище. В Форт-Уэрте злоумышленников не будут арестовывать за кражу на сумму менее 100 долларов или за вандализм.

Журналист напомнил, что школы в стране закрыты, а значит миллионы подростков не найдут себе занятие, и некоторые из них могут стать «нарушителями спокойствия».

Подобный сценарий развития событий Карлсон называет «рецептом хаоса». Он связывает именно с этим увеличившийся спрос на огнестрельное оружие в США. Однако в некоторых штатах и городах власти грозятся запретить продажу или ограничить поставки оружия.

«Тирания налицо, но проблема глубже. Государство не защищает вас, подвергает вас еще большей опасности, а потом еще и пытается помешать вам защищать самих себя. Что это такое? Задумайтесь. Это поистине зловеще», – подытожил ведущий.

Ранее в США отложили казнь заключенного Джона Уильяма Хаммела из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в прошлую пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Власти американского штата Калифорния запретили людям покидать свои дома без необходимости.