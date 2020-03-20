Ученые объяснили пользу виртуальной реальности для пищеварения

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20.03.2020, 14:30, Разное

Ученые рассказали, что виртуальная реальность может быть полезна для пищеварения. По словам специалистов, представительницы прекрасного пола нередко расстраиваются из-за своего внешнего вида, что приводит к проблемам с желудком.
Исследователи и Университета Барселоны рассказали, что виртуальная реальность положительно сказывается на психологическом здоровье человека. В частности, речь идет о восприятии собственных возможностей. Когда индивид чувствует, что у него появились новые способности в виртуальном мире, его организм автоматически вырабатывает гормон радости.

По данным издания «ПолитЭксперт», у представительниц прекрасного пола из-за неудовлетворительного отношения к собственному телу начинаются ощутимые проблемы с работой организма. В частности, психологические стрессы затрагивают пищеварительную систему. Ученые отмечают, что человек, чувствующий себя худым, автоматически старается меньше есть.

По словам специалистов, виртуальную реальность в будущем можно будет использовать даже для лечения пищевых расстройств. Пока четкая методика проведения процедур составлена не была, но они будут строиться на психологическом воздействии на человека через визуальную составляющую и другие стимуляторы.



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