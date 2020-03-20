Второй модернизированный Ту-22М3М совершил полет

20.03.2020, 14:30, Новости дня

Второй опытный ракетоносец Ту-22М3М провел в пятницу первый полет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Полет проводился на аэродроме Казанского авиазавода, сообщил собеседник ТАСС.

В пресс-службе ПАО «Туполев» подтвердили факт полета глубокомодернизированного ракетоносца.

Полет первого образца был запланирован на конец декабря 2019 года.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в середине августа 2018 года. Специалисты подтвердили, что характеристики самолета существенно улучшились после модернизации.