На microSD-карты SanDisk Max Endurance производитель дал 15 лет гарантии

20.03.2020, 14:30, Разное

Флеш-карты Max Endurance формата microSD от компании SanDisk будут иметь гарантию на 15 лет. Производитель заверил, что накопитель имеет практически неограниченные ресурсы и может выйти из строя только из-за физических повреждений.

Основой для карт стала флеш-память стандарта 3D NAND. На рынке в скором времени станут доступны накопители на 32, 64, 128 и 256 гигабайт. Руководители холдинга Western Digital, в состав которого входит и SanDisk, также пообещали представить карту на 1 терабайт, выполненную по аналогичной технологии.

«Наша новая продукция способна выдерживать перепады температур в широком диапазоне. Благодаря скорости обработки данных до 100 мегабайт в секунду устройства смогут стать полноценной заменой SSD, но в значительно меньших корпусах. Повысилась и скорость последовательной записи на карты, что положительно скажется на производительности», – говорится в официальном пресс-релизе SanDisk в честь анонса новых карт.

За самый дешевый накопитель новой линейки придется отдать порядка 13 долларов. Версия с 256 гигабайтами памяти обойдется в 85 долларов. В продаже карты должны появиться уже в первой половине текущего года, но только на рынке США.