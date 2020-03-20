 

Власти Подмосковья рекомендовали временно закрыть кинотеатры в торговых центрах

20.03.2020, 14:26, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал кинотеатрам, расположенным в торговых центрах Подмосковья, приостановить свою работу для профилактики распространения нового типа коронавируса. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.

Кроме того, в регионе были отменены спортивные соревнования и другие массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. Губернатор также распорядился приостановить продажу билетов за наличные у кондукторов и водителей общественного транспорта.

Изначально на сайте правительства Московской области был опубликован другой документ — в нем губернатор рекомендовал закрыть все торговые центры области, а не только расположенные в них кинотеатры. Позже это постановление исчезло с web-страницы: в пресс-службе объяснили случившееся «технической ошибкой», пишет РБК.

Сегодня в РФ зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, за сутки их число выросло на 52 человека. Больше всего заболевших находится в Москве. В Подмосковье зафиксировано пять случаев заражения COVID-19

Источник: Новая газета



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