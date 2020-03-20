Князь Монако Альбер II подробно рассказал, почему решил провериться на коронавирус и как протекает болезнь

20.03.2020, 14:25, Разное

Вчера стало известно о том, что список публичных людей, заболевших коронавирусом, пополнился еще одним именем – князь Монако Альбер II сдал тест и узнал о положительном результате. В беседе с изданием People монарх рассказал, почему он решил пройти проверку, какие симптомы он наблюдал и что он в целом думает о пандемии.

По словам Альбера II, он почувствовал первые симптомы в начале прошлой недели, сдал тест на общих основаниях и узнал результат в четверг, 19 марта.

Я чувствую себя хорошо. Мои симптомы похожи на грипп, но мне кажется, что это довольно легкий случай. У меня небольшая температура, но не слишком высокая, небольшой кашель. Первые несколько дней у меня был насморк, это был первый признак. Я чувствовал себя немного разбитым, и это все. Но я должен быть осторожен, так как перенес пневмонию несколько лет назад,

– рассказал князь изданию People.

Уже несколько недель я стараюсь быть осторожным, использую дезинфицирующие средства для рук и все такое, но вы никогда не знаете, откуда это может прийти. Я мог поймать вирус, разговаривая с кем-то. Это могло произойти в любой момент.

– поделился Альбер II.

Княгиня Шарлен и князь Альбер IIКнязь сдавал тестирование в больнице принцессы Грейс в Монако на общих основаниях.

Я не хотел, чтобы ко мне отнеслись особенно. Были случаи гораздо серьезнее моего, которые нужно было проверить, поэтому я не хотел, чтобы мне его делали в первую очередь,

– рассказывает он.

Сейчас князь находится на изоляции в княжеском дворце, где всегда проживает его семья. А супруга, княгиня Шарлен, и их дети – близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла – находятся в загородном семейном поместье в Рок-Ажеле.

Они находятся там с тех пор, как мы вернулись с Куршевеля, почти две недели назад. Как только я получу медицинское заключение, что я полностью здоров, я отправлюсь к ним,

– делится князь, уточняя, что постоянно связывается с семьей по телефону, Skype, WhatsApp и FaceTime. Дети, по его словам, не очень хорошо себя чувствовали из-за проблем с желудком, поэтому он не целовал их больше недели.

Надеюсь, что у них не будет никаких симптомов. Пока их выявлено не было.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьмиНа вопрос, какое послание касательно пандемии он хотел бы транслировать миру, Альбер ответил:

Мы пройдем через все это, хотя на это потребуется время. Этот вирус очень опасен, и его распространение очень серьезно. Он может поразить любого человека любого возраста в любое время. Мы все должны следовать простым рекомендациям. Да, находиться в изоляции – это неприятно, но это единственный способ остановить его распространение,

– обратился князь к общественности.