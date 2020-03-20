Скандалы: Андрею Климентьеву предложили шесть лет

20.03.2020, 14:10, Разное

Экс-главу Нижнего Новгорода просят посадить за фиктивный документ о фиктивной задолженности на сумму 372 млн руб.

Гособвинитель запросил наказание в виде шести лет заключения со штрафом полмиллиона рублей авторитетному нижегородскому предпринимателю Андрею Климентьеву, который в 1998 году успел три дня побыть мэром Нижнего Новгорода. Коммерсанту вменили покушение на мошенничество: по версии следствия, он пытался включить в реестр требований к банкротящемуся фермеру Нине Макаловой фиктивную задолженность в сумме 372 млн руб. Подсудимый отрицает свою вину, давать показания он отказался.

В Нижнем Новгороде в ограниченном из-за угрозы коронавируса судебном режиме начались прения сторон по уголовному делу в отношении авторитетного предпринимателя Андрея Климентьева. Ему инкриминировали покушение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанное с попыткой включить в реестр требований кредиторов фиктивную задолженность в размере 372 млн руб.

По фабуле обвинения, компания Андрея Климентьева «Парма» подала поддельный договор займа на эту сумму в арбитражном деле по банкротству 70-летней Нины Макаловой, фермера из Сеченовского района. Ранее она много лет возглавляла агрофирму «Ратово» Андрея Климентьева, но в итоге году между наемным директором и учредителем возник серьезный конфликт. Коммерсант публично в СМИ обвинял пенсионерку в том, что она вывела из его фирмы земельные паи и комбайны и работает на Евгения Осокина (бывший партнер Андрея Климентьева по другой агрофирме «Сеченовская нива», с которым он тоже со скандалом разрывал бизнес-отношения). Нина Макалова отрицала нанесение господину Климентьеву какого-либо вреда и утверждала, что именно он заказал ночной поджог ее крестьянского подворья, когда в хлеву сгорела вся скотина (поджигателей районная полиция не нашла).

В арбитражном деле о банкротстве Нины Макаловой компания Андрея Климентьева с правом требования 375 млн руб. могла стать крупнейшим кредитором фермера. Однако ее представители с помощью экспертизы доказали, что договор займа на крупную сумму, допсоглашение и поручительство были сфальсифицированы. В чистые листы с подписью госпожи Макаловой много позже был впечатан текст договора. После того, как в суд было представлено экспертное заключение, представители ООО «Пармы» отозвали сомнительный документ.

С самого начала следствия обвиняемый Андрей Климентьев не признавал своей вины и отказывался давать показания. Тем не менее на его странице в Facebook от первого лица публиковалась информация о его отношении к обвинению, критика правоохранителей и судей, рассказы о жизни в СИЗО и именитых сокамерниках вроде бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова. В суде арестованный коммерсант, постоянно перебивавший судью и ярко высказывавшийся по всем свидетельским показаниям, также отказался от допроса.

Я не разговариваю с первого дня, потому что меня незаконно арестовали, предъявили незаконное обвинение. Пусть Баба-яга с вами разговаривает»,— заявил господин Климентьев судье Ирине Маньковской перед прениями.

Свое уголовное дело Андрей Климентьев называп сфабрикованным, утверждая, что его заказал бывший партнер через коррумпированных силовиков. Журналистам и своим сторонникам предприниматель рассказывал, что его причастность к изготовлению якобы фиктивных бумаг не доказана, а само дело надо было квалифицировать по ст. 303 (фальсификация доказательств), а не мошенничество. Показания потерпевшей подсудимый называл «сказками Андерсена от бабушки Макаловой».

Тем не менее прокуратура сочла полностью доказанной вину Андрея Климентьева и попросила осудить его на шесть лет колонии со штрафом в 500 тыс. руб., рассказали участники дела. Адвокат подсудимого Олег Караваев воздержался от комментариев до выступления защиты в прениях, отложенных на 26 марта. Ранее защитники доказывали, что в уголовном деле много недопустимых доказательств, и пытались оспорить положенную в основу обвинения экспертизу договора займа.

Роман Рыскаль