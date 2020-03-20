Скандалы: Враги из «дела Захарченко» помирились в Лондоне

20.03.2020, 14:20, Разное

Бывшему совладельцу группы компаний «1520» Валерию Маркелову предъявлены окончательные обвинения в даче взяток

Следственный комитет РФ закончил расследование в отношении бывшего совладельца группы компаний «1520» миллионера Валерия Маркелова. Он обвиняется в даче взяток экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Все предполагаемые подельники Маркелова обосновались в Лондоне. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Валерию Маркелову предъявлены обвинения по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он уже знакомится с материалами дела, после чего они будут направлены в прокуратуры для последующей передачи в суд. Заочные обвинения в даче взяток также предъявлены другому совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, совладельцу банка «Новое время» Ивану Станкевичу и еще одному банкиру — Дмитрию Моторину. Все они объявлены в международный розыск, так как успели скрыться из России.

Моторин сразу направился в Лондон, где уже обосновался его близкий друг, тоже беглец Дмитрий Смычковский (объявлен в розыск за дачу взятки сотрудникам СКР за освобождения «авторитета» Андрея Кочуйкова). Станкевич улетел в США, а Ушерович — в Израиль. Однако потом Станкевич и Ушерович тоже переместились в Англию, которая почти никого России не выдает. Кстати, первое, что сделал Ушерович в Лондоне, — отправился на концерт в «Альберт холл», где встретился с банкиром Германом Горбунцовым. Они обнялись и мило пообщались. Хотя именно Горбунцов вместе со своей бывшей «правой рукой» по банковскому бизнесу Петром Чувилиным являются основными свидетелями следствия по делу о взятках Захарченко. Горбунцов передал в СКР архив «черной кассы» учредителей «1520» и теневых банкиров, из которой видно, кому и сколько алатилось взяток. Хотя сейчас Ушерович и Горбунцов в одинаковых позициях. Последний тоже объявлен в международный розыск — за мошенничество с активами бизнесмена Александра Минеева, убитого киллерами в 2014 году.

Что касается Дмитрия Захарченко, то ему в конце февраля были предъявлены новые обвинения — в получении взяток от учредителей «1520» и теневых банкиров.

По версии оперативников, ГК «1520» (Маркелов и Ушерович) получала подряды на крупные суммы от РЖД, а значительная часть этих средств выводилась через подконтрольные банки (Моторин и Станкевич). Как полагает следствие, больше десяти лет Захарченко фактически являлся главой службы безопасности бизнеса, основанного на подрядах от РЖД, получал ежемесячно свою долю — $150 тыс. Всего в общей сложности «набежало» на 1,5 млрд рублей. Однако, как выяснили оперативники и следователи, это лишь часть средств, полученных от владельцев «1520».

Также официально было зафиксировано, что деньги (свыше $120 млн), которые нашли на секретной квартире Дмитрия Захарченко, являлись «отчислениями» от подрядчиков РЖД. Все они получены в банках, подконтрольных Станкевичу и Моторину. Непосредственно выплатой, конвертацией и обменом гигантских сумм для Захарченко занимался Дмитрий Моторин. Герман Горбунцов освобожден от уголовной ответственности по данному делу — как лицо, добровольно сообщившее о даче взяток.

Александр Горячев