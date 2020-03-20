Зеленский обратился к украинцам: Позвоните родителям и убедите их не выходить из дома

20.03.2020, 14:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта выпустил видео об угрозах коронавируса. Он рассказал, что все-таки смог убедить свою маму не выходить из дома без крайней необходимости из-за опасности заражения, и призвал украинцев сделать то же самое со своими родителями.

“Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается: говорит, что лучше нее никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить. Мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости”, – рассказал украинский президент.

Он попросил всех остальных украинцев сделать то же самое: минимизировать выход пожилых людей на улицу, в магазины, банки или на почту:

“Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам, привезите им все необходимое или закажите онлайн доставку продуктов и лекарств. Научите их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет”, – предложил Зеленский.

“Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, хочу поблагодарить за их ум и чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, вы не подвергаете риску ни себя, ни окружающих”, – подчеркнул он.

Из-за пандемии коронавируса в соцсетях уже несколько дней проходит глобальный флешмоб медработников #StayHome. Медики призывают людей оставаться дома из-за коронавируса и не заражать окружающих:

По состоянию на 20 марта число инфицированных коронавирусом во всем мире вплотную приблизилось к четверти миллиона человек, умерли от него более 10 тысяч. В Украине на данный момент всего 26 заболевших, но трое из них уже умерли, а еще несколько украинцев лечатся в других странах.

Во многих странах, в том числе в Италии, Иране, Испании, резкий рост инфицированных стал тяжелейшей нагрузкой для системы здравоохранения. Врачи и медсестры работают без выходных, пытаясь облегчить состояние пациентов с пневмонией и другими осложнениями коронавирусной инфекции. Часто этих пациентов приходится по несколько дней держать на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), которых не хватает.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и практикующие врачи полагают, что в условиях, когда еще нет вакцины, единственным шансом снизить распространение коронавируса является социальная изоляция. Именно поэтому они призывают людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не выходить на улицу. А если это все-таки необходимо сделать – надевать защитную маску и избегать непосредственного контакта с другими людьми.