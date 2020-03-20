 

Жителям Калифорнии предписано не покидать свои дома

20.03.2020, 14:18, Новости дня

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы все 40 миллионов жителей штата оставались дома, ограничив все необязательные передвижения с целью сдержать распространение коронавируса, который угрожает перегрузить медицинскую систему.

«Это момент, когда нужно принимать сложные решения, – заявил Ньюсом. – Мы должны признать реальность».

По словам губернатора, ограничения вводятся на «неопределенный срок».

Разрешено выходить на прогулку и делать физические упражнения, а также за предметами первой необходимости – продовольствием и лекарствами. Также можно заказать еду на дом из ресторана.

Губернатор также объявил, что мобилизует 500 военнослужащих Национальной гвардии, но только в гуманитарных целях: они могут помогать с распределением продовольствия.

Ранее Ньюсом попросил президента направить к берегам Калифорнии плавучий госпиталь ВМС, чтобы расширить потенциал системы здравоохранения, и предупредил, что новым коронавирусом могут заразиться более половины жителей штата.

По словам Ньюсома, в некоторых районах число заразившихся удваивается каждые четыре часа. За следующие восемь недель заразиться могут 56 процентов калифорнийцев.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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