 

ТАСС отменил публикацию последних частей интервью Путина

20.03.2020, 14:18, Новости дня

Агентство ТАСС отменило публикацию последних частей интервью Владимира Путина, разделённого журналистами на двадцать частей. Оно публикуется с конца февраля.

В издании объяснили это сменой информационной повестки. «Финал проекта совпал с ситуацией информационного “идеального шторма”, когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация», – говорится в заявлении агентства. Три фрагмента интервью обещают показать внутри большого фильма весной.

Не опубликованы в срок будут 18-я, 19-я и 20-я серии интервью с Путиным. Они назывались «О свободе слова в интернете», «Об изменениях Конституции и о Госсовете» и «О детях, внуках и личных потерях» и должны были выходить с 23 по 25 марта.

Ранее пользователи соцсетей обращали внимание на то, что вопросы в записанном заранее интервью с Путиным идут вразрез с новостной повесткой. В разгар эпидемии коронавируса и на фоне обвала рубля начинающегося экономического кризиса президент рассказывал в ежедневных интервью о своей загруженности на работе, о том, что люди, зарабатывающие больше 17 тысяч рублей, – средний класс и о том, что не доверяет к бизнесу и считает бизнесменов жуликами.

  • Радио «Свобода»

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