Резников считает, что в Украине могут ввести ЧП из-за коронавируса, и предложил схему, как собрать нардепов в Раде для его утверждения

20.03.2020, 14:18, Новости дня

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников допускает, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сказал в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Какая вероятность введения чрезвычайного положения? Считаю, что это вполне возможно, но принятие решения будет базироваться на статистических фактах – насколько распространяется эпидемия”, – сказал Резников.

Он отметил, что граждане Украины до сих не выполняют условий карантина, например, пользуются общественным транспортом.

“Если в течение дня-двух это не изменится, люди не осознают [опасность], и власти не будут с этим справляться, придется, видимо, помогать. Для меня не будет удивлением, если такое решение будет принято. Оно будет оправдано”, – считает министр.

Резников предположил, что в условиях распространения инфекции собрать народных депутатов в сессионном зале для утверждения указа президента о введении чрезвычайного положения будет проблематично, “особенно, если болезнь депутата [из группы “Довіра” Сергея Шахова] правдива, и он мог передать, не дай бог, этого ящура своим коллегам”.

“Конституция говорит, что у парламента два дня, чтобы собраться и легитимизировать такой указ. Представим себе, что депутаты испуганы, как и все люди, больше 10 собираться нельзя (правительство так сказало). Они же не будут нарушать! Это тот случай, когда депутатская неприкосновенность для них будет важной, чтобы вирус их не коснулся”, – считает министр.

По его мнению, в этой ситуации спикер парламента Дмитрий Разумков может увеличить время, отведенное на голосование, чтобы вместо 10 секунд депутаты голосовали несколько часов. При этом в зале одновременно должно находиться не более 10 парламентариев.

“Вот это “пи-пи-пи” длится 10 секунд. В принципе я не думаю, что в регламенте написано, что это “пи-пи-пи” – обязательное условие. Скорее, это техническое условие – в течение этого времени должно закончиться голосование. Вот если бы мне поставили задачу обеспечить результативное и законное голосование по утверждению указа президента о введении чрезвычайного положения, я бы предложил, чтобы в одни двери в зал входило 10 человек, была открытая процедура голосования. Они нажимают кнопки – “пи-пи” началось. И это “пи-пи” длится несколько часов. 10 человек вышли из зала – следующие 10 зашли, проголосовали. В течение нескольких часов 450 человек или 300 – сколько их придет – [проголосуют]”, – предложил Резников.

Он подчеркнул, что голосование надо проводить “под видеокамеры и стенограмму”, процедура нарушаться не должна.

Резников рассказал, что обсуждал эту схему с коллегами, в частности, с адвокатом, который сейчас является народным депутатом, тот ее одобрил.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, из них три человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 1 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). В трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – приостановили работу метрополитенов, некоторые городские власти приняли решение о полной остановке общественного транспорта. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Согласно распоряжению правительства, с 17 марта в Украине запрещены массовые мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек, но есть исключение для мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

За нарушения правил карантина в Украине полиция уже составила 405 админпротоколов и начала шесть уголовных производств.