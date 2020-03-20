 

НБУ запретил банкам вводить ограничения по депозитам с истекшим сроком

20.03.2020, 14:18, Новости дня

В период карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, Национальный банк Украины запретил вводить ограничения по депозитам с истекшим сроком. Об этом 20 марта на брифинге рассказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых закончился. То есть если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продолжить, снять. Никаких ограничений нет”, – сказал Смолий. 

В течение последних 10 дней в банковской системе практически нет оттока депозитов, сообщил он.

Смолий подчеркнул, что в период карантина Нацбанк не вводит ограничений на работу банковской системы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, из них три человека  скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 1 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). 

В трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – приостановили работу метрополитенов, некоторые городские власти приняли решение о полной остановке общественного транспорта. 

Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В НБУ заявили, что из-за карантина в Украине есть определенные проблемы с наличным долларом. Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что до введения карантинных мер банки доставляли наличный доллар в Украину на самолетах, из-за ограничений на пассажирские перевозки по всему миру НБУ с банками работает над налаживанием другой системы доставки. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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