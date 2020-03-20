Учения по защите «суверенного Рунета» поставили на паузу

20.03.2020, 14:16, Новости дня

Министерство связи вынуждено было перенести учения по «суверенному Рунету», запланированное на 20 марта, на неизвестных срок.

Министерство связи РФ решило перенести запланированные на 20 марта учения по обеспечению целостности и устойчивости Рунета. И в этот вопрос вмешался коронавирус. Планировалось, что на учениях отработают блокировку трафика, который зашифрован технологиями DNS поверх HTTPS и TLS. Закон о российском сегменте должен обеспечить его надежную работу, если произойдет сбой или целенаправленное воздействие извне. В такой ситуации управление за маршрутизацией трафика попадает под контроль Роскомнадзора. Оборудования ведомства фактически замкнут «всемирную паутину» внутри страны. Ведомство будет фильтровать в таких случаях трафик и ограничивать доступ к запрещенным в России ресурсам.

Что касается операторов связи, то и они обязаны будут установить предоставленные Роскомнадзором специальные оборудования в своих системах для препятствования возможных угроз.

В последний раз учения прошли в декабре 2019 года. Как раз на них отрабатывалась потенциальная угроза безопасности абонентов сотовой связи в случае перехвата их персональных данных, СМС-сообщений, геолокации или трафика.

Напомним, законопроект о мерах по безопасности рунета был инициирован сенатором Андреем Клишасом. Был принят Госдумой в апреле 2019 году и вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Тогда эксперты обратили внимание, что меры есть, а перечня потенциальных угроз нет. Тем не менее, депутатам понадобилось каких-то несколько минут, чтобы уже во втором чтении большинством голосов принять закон.