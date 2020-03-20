 

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителей из-за коронавируса

20.03.2020, 14:16, Новости дня

Об этом сообщил глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт.

Поединок дагестанца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится, но на нем не будет зрителей.

Об этом 20 марта рассказал руководитель Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт. Бой пройдет 18 апреля.

«У нас нет иного выбора, кроме как перенести турниры (UFC 21 марта, 28 марта и 11 апреля), но бой Фергюсона и Хабиба 18 апреля по-прежнему в календаре, он состоится. Чего бы это ни стоило. Без зрителей», — цитирует Уайта ESPN.

Уайт отметил, что бой возможно состоится не в Америке, хотя сперва место проведения был избран Нью-Йорк. Однако мэрия крупнейшего города США запретила массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. Два мартовских турнира UFC и один в апреле организация намеревалась устроить в Лас-Вегасе.

А вот реванша Конора Макгрегора с Хабибом пока ждать не стоит – запросы российского бойца очень велики.

Напомним, что в феврале клуб Хабиба Нурмагомедова сотрясали финансовые и уголовные скандалы. В ноябре 2019 года дагестанский боец объяснил, почему не выходит на поединки с флагом России.

Из-за коронавируса в мире отменено уже множество спортивных мероприятий – чемпионаты NHL и NBA в США, национальные футбольные и хоккейные турниры. Под вопросом остается летняя Олимпиада-2020 в Токио, однако 20 марта олимпийский огонь уже прибыл в Японию из Греции.

В России уже под 200 заболевших Covid-19, во всех регионах введен в действие режим повышенной готовности.



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