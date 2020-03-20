 

В России выздоровели первые 9 пациентов, зараженных коронавирусом

20.03.2020, 14:16, Новости дня

Трое поправившихся россиян были пассажирами печально известного лайнера, который стал тюрьмой из-за вспышки коронавируса.

Число выписанных из больниц россиян, у которых врачи диагностировали коронавирус, выросло до девяти человек. Такие данные сегодня приводит сайт стопкоронавирус рф, который правительство России запустило специально, чтобы информировать граждан о ситуации в стране во избежание фейков.

В числе выписавшихся три человека были пассажирами печально известного круизного лайнера Diamond Princess, где из-за вспышки коронавируса люди оказались фактически в заточении.  

Как следует из тех же данных, на сегодняшний день в России отмечено 199 случаев заражения. Большинство пациентов переносят вирус в легкой форме. Ранее большой резонанс вызвала история с главным инфекционистом Ставрополья Ириной Санниковой, которая вернувшись из Испании вышла на работу, более того, активно общалась с коллегами и студентами. Накануне профессор попала в реанимацию с двухсторонней пневмонией. Окружающие считают, что врач обязана была проявить социальную ответственность и, вернувшись из-за границы, самоизолироваться или пройти проверку на коронавирус. В России зафиксирован только один случай с летальным исходом – пожилая пациента с коронавирусом умерла из-за оторвавшегося тромба. Тем временем российским врачам удалось полностью расшифровать геном COVID-19.



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