Опубликовано видео задержания члена банды, финансировавшей «Исламское государство»

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20.03.2020, 14:16, Новости дня

Бойцы ФСБ задержали в Ростовской области Сагида Казимагомедова.

В распоряжении “Блокнота” оказалось видео задержания сотрудниками ФСБ преступника, имеющего отношение к финансированию запрещенного в России “Исламского государства”.

В руках правоохранительных органов оказался Казимагомедов Сагид Алимерданович 1985 года рождения. Он был задержан в поселке Займище Зерноградского района. Дома у мужчины силовики нашли незарегистрированное оружие. Ленинский суд Ростова арестовал злоумышленника сроком на два месяца.

Спецоперация по ликвидации ячеек организации параллельно проходила в Крыму, Ростовской области и республике Коми.

Известно, что злоумышленники под видом благотворительности переслали на счета террористов около 2 миллионов рублей.

Напомним, что в феврале 2020 года сотрудники ФСБ задержали двоих подростков, которые готовили массовое убийство в школе Саратова.



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