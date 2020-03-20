 

Убивший жену и ранивший пристава в суде мужчина арестован

20.03.2020, 14:16, Новости дня

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, который обвиняется в убийстве женщины рядом с судебным участком в Первоуральске и покушении на двух человек, в том числе на пристава, заявили в региональном СК.

«Арест обвиняемого на два месяца – до 17 мая включительно», – передает ТАСС сообщение суда.

В пресс-службе добавили, что фигуранту уже предъявлено соответствующее обвинение, проводятся необходимые экспертизы, в том числе будет решаться вопрос о проведении судебной психиатрической экспертизы.

В четверг сообщалось, что житель Первоуральска в здании городского суда убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава. 



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