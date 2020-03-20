 

Принц Чарльз встречался с зараженным князем Монако всего несколько дней назад

20.03.2020, 14:09, Разное

Круг общения заразившегося коронавирусом князя Монако Альбера II достаточно широк. В числе его контактов оказался и принц Чарльз, с которым они встречались в Лондоне несколько дней назад.
Благотворительное мероприятие в столице Великобритании стало местом встречи князя Монако, чей диагноз инфицирования коронавирусом официально подтвержден 19 марта, со многими особами. В их числе и наследник британского престола 71-летний принц Чарльз. Несмотря на меры предосторожности, предпринимаемые королевской семьей, её члены продолжали выполнять многие свои обязанности.

Все весенние мероприятия были отменены королевой Елизаветой II, переехавшей в Виндзорский замок вместе с мужем принцем Филиппом. Известно, что ВОЗ предупредил о нахождении в группе риска людей пожилого возраста. Из Букингемского дворца нет никаких заявлений, а по информации от неофициальных источников, пишет woman.ru, принц Чарльз здоров. В последние недели вместо традиционных рукопожатий он предпочитал распространенное в Индии и Непале намасте, приветствие в виде сложенных перед грудью ладоней.

Альбер II находится в условиях самоизоляции и работает из дома. Болезнь протекает без осложнений, информирует то же издание. После официального опровержения диагноза у президента Бразилии Жаира Болсонару князь Монако является первым главой государства, у которого обнаружен COVID-19.



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