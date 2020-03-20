 

Екатерина Стриженова отмечает день рождения в кругу семьи из-за коронавируса

20.03.2020, 14:09, Разное

Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова 20 марта отмечает день рождения в кругу своей семьи. Телеведущая решила отменить большой праздник из-за коронавируса.
Известная журналистка и телеведущая Екатерина Стриженова продолжает активно работать и не намерена делать перерывы или вовсе уходить в бессрочный больничный в связи со сложившейся ситуацией. Она принимает все меры предосторожности, включая ношение медицинской маски. Праздновать своё 52-летние знаменитость решила без бурного торжества из-за пандемии. Вероятнее всего, она проведёт время с родными и предпочтёт не посещать никакие учреждения.

Журналистка прославилась, как телеведущая благодаря передаче «Доброе утро», которую Стриженова вела с января 1997 года. Также широкую известность на территории всей РФ она получила, будучи ведущей программы «Время покажет».



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