Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Redmi K30 5G дешевеют медленнее других смартфонов

20.03.2020, 14:09, Разное

Смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Redmi K30 5G дешевеют значительно медленнее, чем другие флагманские устройства. По данным ресурса Recycling Bao, только треть приборов, представленных в минувшем году, снизила ценник на 30 процентов и более.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G смог сохранить 80 процентов стоимости, хотя компания уже анонсировала обновление линейки. Redmi K30 5G имеет 76 процентов ценника от первоначального значения. Huawei Mate 30 Pro 5G, который разместился на третьей позиции в рейтинге смартфонов, сохранивших стоимость, считается одним из самых популярных приборов в серии. За год в цене он потерял всего 28 процентов.

На четвертом месте рейтинга разместился Honor V30 Pro. Складной смартфон Huawei Mate X 5G подешевел примерно на 33 процента по сравнению с прайсами минувшего года. В рейтинг попал и Oppo Reno 3 Pro, представленный в ноябре. Он смог сохранить порядка 63 процентов от первоначальной стоимости. Компания Oppo также уже анонсировала следующее поколение приборов.

В десятку лидеров попали Huawei Mate 20 X 5G и Honor V30. Специалисты отмечают, что стоимость смартфона начинает падать, когда его производитель анонсирует или презентует следующее поколение в определенной серии.