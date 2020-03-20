Песков счел «весенним обострением» вбросы о новых санкциях США

20.03.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения о возможном введении санкций со стороны США в отношении РФ для стабилизации на рынке нефти.

«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», – передает ТАСС слова Пескова.

Он рассказал также, что Кремль позитивно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Он добавил, что пока не видел информации от МИД об официальной ноте со стороны США на этот счет.

«Но мы слышали заявления. Это позитивные заявления и, естественно, мы весьма позитивно их воспринимаем», – сказал представитель Кремля.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.