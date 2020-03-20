 

Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке

20.03.2020, 14:08, Новости дня

Рубль отреагировал дополнительным ростом в пределах 50 копеек против основных резервных валют на мягкое решение Банка РФ оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из данных торгов. Однако затем колебания курсов продолжились.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.38 мск снижался на 60 копеек, до 78,52 рубля, курс евро – на 30 копеек, до 84,35 рубля, передает РИА «Новости».

На решениях ЦБ в районе 13.31 мск доллар опускался до 78,19 рубля, евро – до 84 рублей.

Между тем официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 3,1117 рубля – до 84,1552 рубля, курс доллара снизился на 2,1127 рубля – до 78,0443 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 2,5623 рубля, составив 80,7942 рубля.

Напомним, в пятницу Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.



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