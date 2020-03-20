Песков объяснил замену памятника Жукову в Москве

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20.03.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что замена памятника советскому маршалу Георгию Жукову возле здания Кремля плановая.

«Да. Конечно», – ответил Песков на вопрос, проводится ли замена памятника в рамках подготовки к юбилею Победы, передает РИА «Новости».

Памятник установили на Манежной площади. Скульптура мало чем отличается от предыдущего монумента, но положение рук полководца изменилось, также изменилось положение коня. Пока памятник и постамент закрыты от посторонних, проводится монтаж конструкции.

В пресс-службе Мосгорнаследия уточнили, что оригинальный памятник отправят на реставраци.

В ведомстве добавили, что монумент не является выявленным объектом культурного наследия, он представляет собой объект городской культуры.

«В честь 75-й годовщины Победы в ВОВ запланированы работы по монументу в условиях реставрационной мастерской. Курировать реставрацию скульптуры будет Мосгорнаследие», – уточнили в пресс-службе.

Копия памятника установлена временно. «Она будет демонтирована в ближайшее время», – отметили в Мосгорнаследии.

 

В декабре 2019 года на территории Роскосмоса на Бережковской набережной в Москве в качестве памятника установили пускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10», в котором после аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2019 года спаслись российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.



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