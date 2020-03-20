«Ярославское АТП» покупает автобусы

20.03.2020, 14:27, Новости

Теги: Бюджет, Транспорт

АО «Ярославское АТП» обновляет парк автобусов. В настоящее время приобретено 16 единиц техники.

Поставка еще 20 автобусов среднего класса марки ПАЗ, предназначенных для междугородних перевозок, в Ярославское АТП будет осуществлена в течение месяца. Также проводится закупка 33 автобусов большого класса.

– Обновление техники позволит предприятию обеспечить требуемый уровень оказания транспортных услуг на межмуниципальных маршрутах, – рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Все автобусы предназначены для пригородных и междугородних перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Транспортные средства оборудованы кондиционерами, системами пожаротушения, видеонаблюдением, электронным маршрутоуказателем. Новый подвижной состав полностью соответствует современным требованиям безопасности, надежности, экологичности и комфорта.

– В следующей закупке около 50 единиц транспорта. Однако сложившаяся экономическая ситуация в стране, в частности, повышение курса валюты, пока не позволяют предприятию реализовать данный шаг, – отметил генеральный директор АО «Ярославское АТП» Алексей Шабашов. – В любом случае наша задача обновиться до 100% в ближайшей перспективе.

Транспортные компании Ярославской области в соответствии с контрактными обязательствами перед региональным департаментом транспорта продолжают постепенно обновлять свой подвижной состав. Сегодня на межмуниципальных маршрутах из 260 единиц автобусов работает около 130 машин не старше 2017 года, это большая часть автопарка региона.