 

Зеленский поделился “очень радостной новостью”

20.03.2020, 14:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране зарегистрирован первый пациент, излечившийся от коронавируса.

"У нас очень радостная новость — пациенту из Черновцов сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат", — сказал он.

В пятницу его выписали из больницы, он возвращается домой.

Как сообщает РИА Новости, в ближайшие два дня в страну из Китая привезут 10 миллионов тестов для выявления коронавируса и 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также доставят миллион масок для аптек, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и полицейских, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости. Кроме того, украинские врачи уже получили первую партию экспресс-тестов, которую создал институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

 

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами и дезинфекторами каждого гражданина Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что в ближайшие дни в страну будут доставлены более 8 тысяч украинских граждан. Украинцы будут эвакуированы из Канады, с Венгрией и Польшей удалось договориться о транзитных коридорах. Всех возвращающихся из-за границы проверяют врачи. Зеленский в очередной раз призвал сограждан сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости.

Между тем пассажиропоток на границе Украины продолжает уменьшаться, за сутки домой вернулись более 19 тысяч украинцев. Об этом заявил пресс-служба государственной пограничной службы Украины. С 14 марта украинская граница закрыта для иностранцев на две недели.

На Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования COVID-19, три из которых стали летальными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.



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