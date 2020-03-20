 

Новый Volkswagen Golf R назвали “настоящей дпайв-машиной”

20.03.2020, 14:05, Новости дня

Семейство Volkswagen Golf нового поколения уже пополнилось сразу тремя хот-хэтчами с разными типами силовых установок, но на сцену еще не вышел настоящий король – Golf с литерой R. В фирме пообещали сделать все, чтобы не разочаровать поклонников.

Хотя у Golf уже есть достаточно бодрая модификация с гибридной силовой установкой, Golf R электрификации удалось избежать: он будет чисто бензиновым. Как сообщил изданию Motor Trend глава направления R Йост Капито, это связано не с желанием сделать приятное любителям традиционных ДВС, а скорее чисто с техническими нюансами.

Создать для Golf R собственную гибридную установку не позволили в первую очередь финансовые соображения: тираж хот-хэтча слишком мал для того, чтобы оправдать расходы. Подразделение R уже выпустило гибрид – это “горячий” внедорожник Touareg R, но его создали малой кровью: он делит многие компоненты своей силовой установки с гибридной Bentley Bentayga.

Однако помимо настоящего драйверского характера Капито пообещал будущему хот-хэтчу еще и некий сюрприз: он уверяет, что пятидверка получит “технологию, которой никто не ожидает”. Подробности, как водится, остались за кадром.

Ожидается, что новинку снабдят двухлитровым турбомотором с отдачей в 333 л.с. в паре с шестиступенчатым роботом (будет ли у Golf R механическая коробка, пока не подтверждено). Соответственно, ставший более мощным спорткар должен разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем тративший на это 4,6 секунды предшественник. Дебют новинки намечен на июльский Фестиваль скорости в британском Гудвуде.

Текст:

АвтоВести



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / День голосования по Конституции сделают выходным

22.02 / Малышева рассказала о клятве госпитализированного Диброва

27.02 / Нефть Brent опустилась в цене ниже 51 доллара за баррель

06.03 / Хорошо, но пива не хватает

21.02 / Путин рассказал о сериале с Зеленским и напомнил про общие корни с украинцами

18.02 / Обнародованы результаты самого масштабного поиска инопланетян

19.02 / Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

02.02 / Пожар в петербургском «Лениздате» ликвидировали

20.02 / Google выпустила предварительную версию Android 11

21.02 / У китаянки, из-за которой в Брянске отцепили вагон с украинцами, COVID-19 не подтвердился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска