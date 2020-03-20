Новый Volkswagen Golf R назвали “настоящей дпайв-машиной”

20.03.2020, 14:05, Новости дня

Семейство Volkswagen Golf нового поколения уже пополнилось сразу тремя хот-хэтчами с разными типами силовых установок, но на сцену еще не вышел настоящий король – Golf с литерой R. В фирме пообещали сделать все, чтобы не разочаровать поклонников.

Хотя у Golf уже есть достаточно бодрая модификация с гибридной силовой установкой, Golf R электрификации удалось избежать: он будет чисто бензиновым. Как сообщил изданию Motor Trend глава направления R Йост Капито, это связано не с желанием сделать приятное любителям традиционных ДВС, а скорее чисто с техническими нюансами.

Создать для Golf R собственную гибридную установку не позволили в первую очередь финансовые соображения: тираж хот-хэтча слишком мал для того, чтобы оправдать расходы. Подразделение R уже выпустило гибрид – это “горячий” внедорожник Touareg R, но его создали малой кровью: он делит многие компоненты своей силовой установки с гибридной Bentley Bentayga.

Однако помимо настоящего драйверского характера Капито пообещал будущему хот-хэтчу еще и некий сюрприз: он уверяет, что пятидверка получит “технологию, которой никто не ожидает”. Подробности, как водится, остались за кадром.

Ожидается, что новинку снабдят двухлитровым турбомотором с отдачей в 333 л.с. в паре с шестиступенчатым роботом (будет ли у Golf R механическая коробка, пока не подтверждено). Соответственно, ставший более мощным спорткар должен разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем тративший на это 4,6 секунды предшественник. Дебют новинки намечен на июльский Фестиваль скорости в британском Гудвуде.

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