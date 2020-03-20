 

“Моя планета” сделала познавательно-развлекательные программы бесплатными на всю весну

20.03.2020, 14:05, Новости дня

Бесплатный доступ к своим познавательно-развлекательным фильмам открывает мобильное приложение канала  "Моя планета". Доступ к контенту открывается с 16 марта и действует всю весну 2020 года. Это распространяется на все страны мира без ограничений.

Если кто-то вынужден сидеть дома, то канал "Моя планета" предлагает провести время увлекательно и с пользой, рекомендуя к просмотру суперпремьеры весеннего сезона.

В фильмах "Страшно. Интересно" зрителей ждут экстремальные приключения. Передачи из рубрики "Просто физика" заставят вас иначе посмотреть на эту науку, а также погрузиться в мир невероятных экспериментов.

Как привлечь к себе удачу, можно узнать из уникального телепроекта "Моей планеты" "В погоне за чудом". А ведущий Алексей Егоров в программах "Не факт!" с научной точки зрения отвечает на фантастические вопросы, которые обычно принято задавать только в сослагательном наклонении.

Для любителей путешествий, которые из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничены сейчас своим домашним диваном, канал предлагает увлекательные путешествия по Кавказу. Смотрите их в программах "Кавказский пленник". И еще одна суперпремьера: в "Анатомии монстров" можно увидеть, как устроен самый большой в мире круизный лайнер. И эта экскурсия на лайнер — совершенно бесплатна. А уже после этого можно будет совершить на этом судне круиз, когда позволят обстоятельства. Все программы предоставлены в высоком качестве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В США испугались видео с атакой дрона-камикадзе на бронированную машину

07.02 / Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

09.03 / Степаненко пошутила о разводе с Петросяном

23.02 / Пенсии украинцев направят на обучение детей «азам национализма»

22.02 / Представлен недорогой кроссовер Yema T60

11.02 / Зеленский оценил возможность восстановления отношений РФ и Украины

05.02 / РФС: мы не получали никаких уведомлений от WADA

20.02 / «Союз» с военным спутником «Меридиан-М» стартовал с Плесецка

06.03 / Россияне не хотят видеть женщину на посту президента и министра обороны

03.02 / В больнице Читы ответили гражданину Китая, недовольного лечением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска