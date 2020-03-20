Вопрос дня: Как в разных странах наказывают за нарушение карантина?

20.03.2020, 14:03, Новости дня

Десятки тысяч итальянцев были оштрафованы в течение только последних 7 дней за нарушение правил карантина. Одному из них грозит и более суровое наказание – до 12 лет тюрьмы – за намеренное заражение других граждан. Он решил скрыть факт наличия инфекции коронавируса перед операцией по ринопластике, и в итоге заразил врача и медсестер.

Подобные меры сейчас могут грозить жителям большинства стран, где были зафиксированы случаи заболевания. Причем для того, чтобы угодить в тюрьму, где-то потребуется совсем немного – в Норвегии, например, достаточно будет просто постоять на крыльце своего дома и быть замеченным. За это – либо 1,5 тысячи крон (10 тыс рублей), либо 10 дней за решеткой.

Штрафы тоже бывают разными. В Саудовской Аравии, например, исказивших информацию о своем здоровье приезжих оштрафуют на 133 тысячи долларов, или на 10 млн рублей. Хоть это и не совсем за нарушение карантина, но тоже поражает.

Что же касается карантина, то меры везде примерно одинаковы. За выход из дома обычно положен штраф, за намеренное заражение других людей уже может грозить тюрьма. Отличаются, как правило, лишь суммы и сроки. Ну и прежде всего – условия пребывания на карантине, конечно.

Пока далеко не везде власти полностью закрывают страну, обязуя при этом абсолютно всех жителей сидеть по домам и перемещаться только при крайней необходимости. На такие шаги, например, пошли во Франции, Италии и Испании. Открыты только продуктовые магазины, аптеки и предприятия. Выходить на улицу можно, только имея на руках бумагу, где указаны точки А, Б и причина перемещения между ними. За соблюдением этих норм следят – во Франции, например, на улицы вышли дополнительные 100 тысяч полицейских, именно они проверяют эти бумаги у прохожих. За нарушение – штраф 135 евро (11 тыс рублей), в ближайшее время власти обещают поднять его до 375 евро (32 тыс руб.).

В Италии, которую коронавирус поразил больше других европейских стран, за нарушение карантина грозит штраф 206 евро либо три месяца тюрьмы.

В Испании жестче – от 600 до 30 тысяч евро штрафа либо до четырех лет тюрьмы. Так что дешевле все же не выходить. Даже для солнечных ванн – 16 марта на Мальорке арестовали женщину, в одиночестве загоравшую на берегу.

Меры, подобные итальянским, испанским и французским, приняты также в Румынии (от 3 до 15 лет тюрьмы), Молдавии (штраф до 111 тыс рублей или до 7 лет тюрьмы), Сербии (до 12 лет), Аргентине (126 тыс рублей или до 15 лет), Польше (94 тыс рублей), Киргизии (329 тыс рублей или до 5 лет), Сингапуре (6 месяцев тюрьмы плюс штраф в 552 тысячи рублей), на Мальте (1,2 млн рублей) – и список не полон.

В Китае, который сразу же после появления вируса отметился введением довольно жестких карантинных мер, есть уголовная статья под номером 332 – она предусматривает до трех лет тюрьмы для нарушителей карантина. Либо штраф «за сопротивление службам санэпидемнадзора» – пять тысяч юаней, это около 56 тысяч рублей.

Южную Корею недавно начали хвалить за резкое снижение темпов роста числа заболевших. Однако специалисты связывают это не столько с карантинными мерами – они схожи с московскими и подразумевают две недели самоизоляции для граждан с симптомами или прибывших из-за рубежа. Прежде всего причина в самодисциплине корейцев, уверены ученые – они стали чаще носить маски, мыть руки и держать дистанцию при общении. Но штраф за нарушение карантина все равно есть – 3 млн вон (190 тысяч рублей). Причем его хотят поднять до 10 млн, добавив альтернативу в виде года тюрьмы.

В США есть федеральные законы, согласно которым за нарушение карантина человеку может грозить штраф до 100 тысяч долларов или год тюрьмы, но также есть и более либеральные законы штатов. Где-то вообще нарушителей никак не накажут, где-то, как в Вайоминге или Висконсине, например, могут оштрафовать на 10 тысяч долларов и посадить на год или девять месяцев соответственно. Но при этом карантин в большей части страны сейчас – не обязательная мера. А в лучше случае рекомендательная. В Висконсине, например, даже пациентам с коронавирусом, равно как и контактировавшим с ними, не нужно запираться дома. Власти штата подчеркивают, что и для них это всего лишь просьба.

Израильтянам, сознательно нарушившим карантин, грозит до семи лет лишения свободы. Сделавшим это по неосторожности положено меньше – три года.

Украинские власти 17 марта приняли так называемый «коронавирусный закон», который установил ответственность за нарушение карантина. При этом само понятие карантина в Украине довольно размыто, самоизоляция для прибывших из Италии, Ирана, Китая и других «вирусных» стран остается рекомендательной. Общенационального карантина тоже нет, то есть граждане могут свободно покидать дома и передвигаться по стране. При этом закрыты метро, кафе, кинотеатры и прочее. И на этом фоне – штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (48-146 тыс рублей) и лишение свободы от 6 месяцев до трех лет. В итоге не совсем понятно, на каком основании граждан будут штрафовать – и главное, кого именно.

Кроме того, в ряде стран за нарушение карантина человека могут попросту уволить с работы. Такие прецеденты уже были. К примеру, танцор труппы Национального балета Кореи лишился места после того, как решил слетать в Японию, хотя должен был соблюдать карантин. А сотрудницу фармацевтической компании в Китае уволили за выложенное видео, на котором ее засняли во время пробежки по городу без маски.

Так что российские меры наказания, о которых газета ВЗГЛЯД уже писала, можно назвать крайне дружелюбными.

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