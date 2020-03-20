 

В Кремле анонсировали новые серии в фильме «20 вопросов Владимиру Путину»

20.03.2020, 14:03, Новости дня

Фильм ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на основе интервью с президентом будет включать еще несколько новых интересных серий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле поддержали решение агентства прервать показ проекта и трансформировать его в отдельный фильм. По словам Пескова, агентство уже сообщило об этом Кремлю и «мы поддержали это решение», передает ТАСС. 

«Очевидно, что сейчас повестка дня и наша российская, и мировая фокусируется вокруг совсем других вопросов. И, наверное, нужно просто чуть-чуть подождать, когда повестка дня будет более разнообразной, более спокойной и более благоприятствующей тому, чтобы аудитория более внимательно и спокойно могла послушать президента по целому кругу вопросов», – отметил Песков. 

Он рассчитывает, что фильм выйдет уже в скором времени, хотя это и будет зависеть от информационной картины дня. 

«ТАСС сделает фильм – сборник всех [ранее вышедших серий] интервью. Туда войдут те серии, которые остались непоказанными. Там еще осталось несколько очень интересных серий», – отметил Песков.

Ранее организаторы проекта заявили, что выпуск заключительных серий пришелся на кардинальные изменения. Сейчас людей преимущественно интересует коронавирус и экономическая ситуация. Выход фильма запланирован на весну, о дате будет сообщено дополнительно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Кремле рассказали о сдаче тестов на коронавирус сотрудниками администрации президента

12.02 / Несмотря на победу Сандерса, перспективы гонки демократов пока неясны

14.03 / Власти Испании ввели ограничения на передвижение жителей по стране

21.02 / Разведка США подозревают Россию в попытке помочь Трампу переизбраться – Reuters

17.02 / Двое погибших: в Дагестане водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Видео

19.02 / Главред «Московского комсомольца» оценил поправки в Конституцию

04.03 / “Султан&Царь. Кто победит в Сирии, друзья?” Соцсети обсуждают эскалацию ситуации в сирийском Идлибе, где погибло 33 турецких военных

08.03 / Мужчины в платьях подрались в Сочи

08.02 / Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

22.02 / Работников морга в Санкт-Петербурге поздравили с 23 февраля стриптизом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска