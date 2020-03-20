 

Как понять, что COVID-19 переходит в тяжелую стадию?

20.03.2020, 14:00, Новости дня

Главврач больницы №40 (куда в Москве привозят всех людей, с подозрением на COVID-19) Денис Проценко говорит, что симптомы тяжелого состояния — длительная температура выше 38 и негативная картина при компьютерной томографии (КТ) легких, которая сопровождается одышкой и снижением насыщения крови кислородом.

В домашних условиях заподозрить это и вызвать скорую помощь стоит при сочетании высокой температуры и чувстве нехватки воздуха (появлении одышки). 

Напоминаем, что от новой коронавирусной инфекции, как и от обычного ОРВИ, пока нет лечения. Но врачи могут помочь в случае возникновения осложнений при болезни — тяжелой пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома. Последние данные говорят, что это происходит примерно у 20% зараженных COVID-19, а в группе риска люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями. 

 

Если же у вас есть сухой кашель и небольшая температура, но нет затруднений с дыханием — важно изолировать себя от окружающих, чтобы не распространять инфекцию. Не забывайте и про людей, которые живут с вами в одном доме — проветривайте помещение, переселитесь в отдельную комнату (если это возможно), пользуйтесь отдельной посудой и полотенцами, не делитесь едой и напитками, чихайте и кашляйте в локоть, используйте маску при непосредственном контакте с близкими, тщательно мойте руки, чаще проводите уборку (особенно важно обеззараживать ручки дверей, выключатели, туалет и ванную комнату). 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Saudi Aramco решила увеличить мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки

22.02 / Шнуров удалил свои старые стихотворения о России после вступления в Партию роста

07.02 / Рогозин показал первые снимки Земли со спутника «Электро-Л»

12.02 / Times – власти США разрешили роботам-беспилотникам доставлять товары

03.02 / Гаджеты: Массивные звезды со сверхвысокой плотностью подтверждают теорию Эйнштейна

26.02 / Вступили в силу новые правила применения оружия при охране воздушных границ РФ

19.02 / “Хорошо учился, занимался спортом”. В ходе атаки боевиков возле хутора Вольный погиб военный из 72-й бригады

11.02 / США усложнили выдачу виз направляющимся на работу за рубеж россиянам

10.02 / Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

18.02 / МЭР разработает план по нейтрализации влияния коронавируса на экономику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска