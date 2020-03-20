ВОЗ оценила меры РФ по борьбе с коронавирусом

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20.03.2020, 13:53, Новости дня

Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в рамках предотвращения распространения коронавируса, считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

«Страна (Россия) предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости. Важно отметить, что меры физического дистанцирования, такие как отмена спортивных мероприятий, концертов и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, могут помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения», – рассказала РИА «Новости» Вуйнович.

Представитель организации добавила, что для подавления и контроля эпидемии страны должны изолировать, тестировать, лечить и отслеживать все случаи заболевания новым коронавирусом.

«И мы видим, что РФ использует этот подход в борьбе с коронавирусом», – отметила она.

При этом Вуйнович заявила, что у нее нет точной информации о экспресс-тесте на COVID-19, который РФ разрабатывает совместно с Японией.

«У меня нет детальной информации по данной инициативе. Хочу подчеркнуть, что ВОЗ приветствует активизацию научных разработок в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь все они направлены на спасение жизней людей и особенно важны для более уязвимых стран со слабыми системами здравоохранения», – отметила она.

ВОЗ и ранее хвалила Россию за хорошую готовность ко вспышке коронавируса.

Ранее в среду президент Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним также, что Росздравнадзор одобрил Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и японской Mirai Genomics проведение новых тестов по COVID-19 в России. 



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