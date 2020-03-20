Агрегаторы такси решили не принуждать водителей носить медицинские маски

20.03.2020, 13:53, Новости дня

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, водителей такси не обязуют надевать медицинские маски во время обслуживания клиентов, при этом соблюдаются другие меры профилактики, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы агрегатора такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, в связи с этим наиболее уязвимы к вирусу оказались люди профессий, которые подразумевают ежедневный контакт с клиентами. В их числе находятся и водители такси.

«В связи с тем, что от Роспотребнадзора не было указаний по обязательному ношению масок водителям такси, мы не требуем этого и от наших партнеров, но рекомендуем. Еще в начале прошлой недели разослали всем своим партнерам уведомления о том, что им нужно сделать и как проверять водителей. То есть таксистов не допускают на линию с любыми проявлениями ОРВИ и простуды, проводят регулярную дезинсекцию и проветривание автомобилей», – говорит Лобушкин.

Он рассказывает, что его компания закупила около миллиона дезинфицирующих салфеток, которые разместят в салонах автомобилей для пассажиров. В каждом такси повесили памятки с мерами по профилактике нового коронавируса. Также в ближайшее время будут организованы пункты раздачи санитайзеров (антисептиков для рук).

«В Москве мы открыли два пункта дезинфекции автомобилей: один у аэропорта Шереметьево, другой в городе. Будем еще думать, какие меры принимать в регионах», – поделился Лобушкин.

Ранее в «Яндекс.Такси» сообщили, что компания организовала пункты выдачи бесплатных медицинских масок и дезинфицирующих средств в аэропорту Шереметьево.