 

ЦБ разрешил бесплатно переводить по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц

20.03.2020, 13:53, Новости дня

Российские банки с 1 мая должны будут бесплатно для граждан осуществлять переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц, а комиссии по эквайрингу при оплате картами онлайн-покупок могут быть ограничены, говорится в сообщении Банка России.

«В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк РФ устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно: переводы в системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

При этом переводы на сумму свыше 100 тыс.рублей в месяц могут облагаться комиссией не более 0,5%, но не больше 1 тыс. 500 рублей.

«В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк РФ прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок», – информирует регулятор.

Ранее Банк РФ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Шамиль Тарпищев: Шарапова была примером для подражания

04.02 / Оппозицию раскритиковали за мнение по поправкам к Конституции

27.02 / На мурманских чиновников завели дело из-за пытавшегося убить ребенка подростка

06.02 / Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

06.02 / Американскую чемпионку Australian Open дисквалифицировали за допинг

11.02 / Греф раскрыл направление работы Голодец в Сбербанке

06.02 / В России созданы сверхчувствительные наноматериалы для ДНК-диагностики и “умных” лекарств

04.02 / Рада поддержала кандидатуру Шмигаля на должность вице-премьер-министра и главы министерства развития общин

03.02 / Назначен новый руководитель Гидрометцентра

13.03 / ЦБ понизил курс валют на выходные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска