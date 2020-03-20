Шойгу анонсировал создание новых подразделений в ЮВО

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20.03.2020, 13:48, Новости дня

В Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году будут сформированы новая мотострелковая дивизия и две ракетные бригады, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«На этот год в округе запланировано 46 организационных мероприятий, в их числе – создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны.

Он отметил, что «в преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, боевое знамя которой стало одним из символов Великой Победы». По словам министра, в соединения и воинские части ЮВО «в прошлом году поставлено более одной тысячи двухсот единиц новой и модернизированной техники, а в текущем году поступит почти в три раза больше». Министр также сообщил, что уже началась подготовка к масштабным учениям «Кавказ-2020».

«На этот год запланировано 105 двусторонних учений. Также на территории военного округа пройдет масштабное учение «Кавказ-2020», подготовка к которому уже ведется», – сказал Шойгу.

По его словам, в 2019 году в ЮВО «прошло более 550-тикомандно-штабных и тактических учений, более трети из них – при участии штабов территориальной обороны субъектов Российской Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса».



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