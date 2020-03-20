Мнение: Черский

20.03.2020, 13:42, Разное

Пока внимание приковано к падающим домкратом ценам на нефть, трубоукладчик "Академик Черский" неспешно движется в сторону Балтики. Правда, маршрут, по которому он идет, не самый оптимальный – в последние дни он начал огибать Африку с юга, а значит – пойдет вокруг нее по самому длинному маршруту, не рискуя заходить ни в Суэцкий канал, ни на Гибралтар. У России вокруг сплошь союзники и партнеры, а потому риск задержания судна братьями-египтянами или партнерами-англичанами вполне высок.

Однако не только маршрут и сроки движения здесь интересны. Есть и еще кое-что. Уже четвертый раз проводится тендер на страхование работ по дооснащению судна сварочным и технологическим оборудованием (заявка 32008818077 на сайте госзакупок). И пока желающих застраховать эти работы не наблюдается. Оглашение результатов тендера в апреле, но возможно, его снова перенесут.

Сам факт проведения тендера и отсутствие результатов говорит о том, что "Академик Черский" еще не готов к работам по укладке трубы "Северного потока-2" – его оборудование рассчитано на укладку труб меньшего диаметра, а потому судну нужно где-то встать и провести монтаж нового оборудования – для работы с трубами большего размера. Где именно будут проходить эти работы – неизвестно, возможно, даже на самой Балтике. Но то, что "Академик" не может приступить к работам сразу по приходу, факт.

С другой стороны, эпидемия, катастрофа на нефтяном рынке, государственный переворот в России – всё это сделало ситуацию с Северным потоком-2 чем-то далёким, неинтересным и совершенно неактуальным. И, кстати, вполне обосновано – американские банки и аналитические службы предполагают, что цена нефти в 20 году сохранится в диапазоне 15-25 долларов, а потому цена газа неизбежно будет опускаться до совершенно неприличных величин. На фоне нефтяной катастрофы газовая становится лишь вопросом времени.