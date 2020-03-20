 

Личное: Великосветская помойка

20.03.2020, 13:35, Разное

На кой-то ляд, в полпервого ночи, когда все нормальные люди спали, я посмотрела предпоследнюю серию 2-го сезона говносериала о «жизни светской тусовки».

Как выглядит великосветское общество? Примерно, вот так:


А мысли-то у неё, а мысли. Фото: depositphotos

Как выглядит наша отечественная тусовка? Лица вырожденцев каких-то убогих.

Да ладно бы, только лица. Как Пушкин ещё говорил, что не найти в России целой три пары стройных женских ног.

И действительно, смотришь на эти жопы, вместо лиц, и думаешь — авторы вообще понимают хоть что-нибудь в жизни богатых?

Какой-то олигарх берёт в жёны 40-летнюю служащую полиции. Серьёзно? Так бывает?

А этот, как его, зять-чиновник, похожий на бракованный сперматозоид, будет страдать, оттого что его никто не любит? Актриса же, с вытянутым лицом павиана, это она, что ли, та самая «роковуха», которую все хотят?


Гангста0рэп какой-то от нищеты. Фото: depositphotos

Ну, бред же. Бред незнания. Авторы знают о жизни богатых ровно столько же, сколько я — о квантовой, мать её, механике. Правильно написала «квантовая»?

Короче, рассказываю прописные истины.

Богатые мужчины меняют женщин. Причём, женщинам этим строго от 17 до 20. Старше — никак нельзя, потому что упругость груди уже не та.

Эти богатые и влиятельные люди совершенно не страдают, если вдруг их никто не любит. Они сами никого не любят, а потому просто давно расслабились и получают удовольствия, о которых вы даже не слышали.

Богатые женщины тоже не похожи на актрису-вдову одного покойного режиссёра. Они не пьют, не трахают проходимцев, не делают им карьеру в кино. Они просто заводят гарем.

В общем, что я хочу сказать создателям сериала? Вы — тупые.

Человек без денег и без фантазии никогда не поймёт, чем его существование возле параши в корне отличается от жизни действительно богатых людей.

Богатым можно всё — и именно в этом «всё» заключается огромная разница.

Назовите мне свою самую безумную мысль. Первое, что пришло в голову, пусть даже самое неприличное и запретное.

Так вот, богатым — можно. Он может сразу организовать себе оргию Нерона, погрузиться в Марианскую впадину и там отодрать Клаудиу Рубероид.

Тут вопрос — не о возможностях, согласии, порядочности и так далее, а всего лишь вопрос цены. Сколько у тебя есть, чтобы позволить себе любое безумие?

Не раз писала, что нижняя отсечка это — миллионов так 100. В долларах, естественно, или в евро. Вот именно такая сумма, которая сейчас разыгрывается в PowerBall США.

На этой неделе в PowerBall будет разыграно 140 миллионов долларов. Чтобы снимать сериалы качественно, а заодно и осуществить все свои желания, такой джекпот придётся как раз в тему!

И выиграть, если поверить в такую возможность, легко! Достаточно лишь купить билетик.

Ну, а дальше — самые фантастические сценарии воплотятся в жизнь. Насколько уж у вас хватит фантазии.

Расскажите мне о самой безумной своей мечте!

Источник: Лена Миро



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