Euronews – из-за пандемии коронавируса рейсы авиакомпании Lufthansa сократят на 95%

20.03.2020, 13:31, Новости дня

Гендиректор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор заявил, что правительству придётся решать вопрос о целесообразности авиации с политической точки зрения, поскольку в плане бизнеса авиаперелёты теперь бессмысленны. В ближайшее время этот крупнейший авиаконцерн Европы намерен отменить 95% рейсов из-за пандемии, а будущее всей авиационной отрасли пока выглядит неопределённым, передаёт Euronews.

700 из 763 самолётов авиакомпании Lufthansa останутся на земле: немецкий перевозчик намерен в ближайшее время отменить 95% своих рейсов из-за пандемии.

Генеральный директор компании Карстен Шпор заявил, что чем дольше продлится кризис, тем выше вероятность того, что будущее авиационной отрасли не сможет быть обеспечено без государственной помощи.

КАРСТЕН ШПОР, гендиректор авиакомпании Lufthansa: Если ситуация не улучшится в ближайшие недели — а в это, думаю, вряд ли кто сейчас верит, — нам нужно будет поговорить с правительством о том, какие базовые авиатранспортные средства сейчас необходимы с политической точки зрения. Потому что с коммерческой точки зрения совершать полёты в такое время не имеет смысла.

Шпор спрогнозировал системное изменение всей авиационной отрасли из-за кризиса, добавив, что в ближайшие месяцы возможности нормально развивать бизнес не будет.

Сейчас Lufthansa выполняет 20 процентов перелётов на короткие и средние дистанции, и 10 процентов — на дальние. Это крупнейший авиаконцерн Европы, в который входят такие авиакомпании, как Austrian Airlines и Swiss International Airlines.

Несколько авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, на время вообще приостановят регулярные полёты. Austrian Airlines с пятницы прекратит перелёты, как минимум, до 28 марта, Brussels Airlines не будет совершать регулярных рейсов с 21 марта по 19 апреля. Швейцарская Swiss, как и сама Lufthansa, продолжит полёты, но в сильно сокращённом режиме.

Дата выхода в эфир 19 марта 2020 года.