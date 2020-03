Звезда «Человека-муравья» возмутила поклонников отношением к пандемии коронавируса

20.03.2020, 13:30, Разное

Актриса Эванджелин Лилли возмутила поклонников пренебрежительным отношением к пандемии коронавируса. Они стали писать гневные комментарии в связи с её постом в Instagram.

Портал We Got This Covered обратил внимание на негативную реакцию подписчиков звезды «Человека-муравья» после её сообщения о том, что личная свобода для неё дороже безопасности. Так объяснила Лилли, отправив своих детей в гимнастический класс, решение игнорировать карантинные меры. Её нервирует необходимость подчинить жизнь «респираторному гриппу». Актриса заявила, что ощущает себя в ситуации военного положения.

Подписчики обратили внимание, что она подвергает опасности также жизнь своего отца, который болен лейкемией и проживает вместе с дочерью и внуками. Согласно рекомендациям ВОЗ, люди пожилого возраста, а также те, кто страдает тяжелыми заболеваниями, находятся в так называемой группе риска. «Вы чрезвычайно эгоистичны и безответственны по отношению к жизни людей»,— написал ей один из поклонников.