Автоэксперт предложил отменить на фоне вируса платные парковки

20.03.2020, 13:30, Новости дня

На фоне распространения коронавирусной инфекции было бы целесообразно отменить плату за парковки в городах, поскольку сейчас ездить на общественном транспорте просто небезопасно, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина разрешить их курьерам ездить по выделенной для общественного транспорта полосе, объяснив это втрое увеличившимся спросом на фоне массового перехода россиян на удаленную работу из-за коронавируса.

«Конечно, такое разрешение может только усугубить проблему пробок в столице. Но в связи с данной ситуацией, как мне кажется, можно было бы вообще на время отказаться от маршрутной полосы и предоставить ее более широкому кругу транспортных средств. Иначе придется делать исключение за исключением – одному, второму, третьему», – говорит Похмелкин.

Эксперт добавил, что лучше было бы временно отменить платные парковки. нежели думать о выделенных полосах.

«Что на мой взгляд точно нужно сделать для всех, так это отменить платные парковки. Потому что в связи с коронавирусом переполнять общественный транспорт просто небезопасно. Сейчас надо стимулировать людей пересаживаться на свои автомобили, так будет меньше риска для них самих и для окружающих», – считает Похмелкин.

Также он отметил, что на данный момент не заметил каких-либо изменений на столичных дорогах.

Ранее главный редактор портала о каршеринге «Трушеринг» Полина Волкова в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала, что из-за распространения коронавирусной инфекции россияне стали чаще использовать каршеринг.

По данным на 20 марта, во всем мире коронавирусной инфекцией заражены 244 тысячи человек, 199 из них находятся в России.