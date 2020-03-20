Вильфанд объяснил похолодание в Москве

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20.03.2020, 13:30, Новости дня

Погоду в столице РФ в выходные будет определять холодная восточная часть антициклона, который принесет похолодание на 10 градусов, небольшой снег, а затем солнечное воскресенье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Москву будет распространяться гребень высокого давления с северо-запада. Это холодная восточная часть антициклона, потому что на востоке антициклона воздушные массы перемещаются с севера. Фронтальный раздел будет проходить ночью и будет сопровождаться небольшими осадками, может быть небольшой снежок – 1 миллиметр, а температура будет ночью уже минус 2 – минус 4, а по области – минус 7 градусов. Днем температура понизится на 10 градусов и будет около ноля», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда

Он также уточнил, что в воскресенье давление будет увеличиваться и установится штилевая, ясная погода, которая сохранится до понедельника.

По его словам, после дня весеннего равноденствия солнечные лучи доносят все больше энергии до поверхности Земли, и повышение температуры происходит не только за счет воздушных масс, но и за счет действия солнечных лучей.

«В этом году день весеннего равноденствия пришелся 20-21 марта. В этот день продолжительность дня равна продолжительности ночи. Это значит, что прямые солнечные лучи находятся прямо над экватором в полдень, а с завтрашнего дня, когда солнце будет в зените, они уже будут на 1 градусе северной широты. Равноденствие означает переход солнца от Южного полушария к Северному», – отметил ученый.

Он также отметил, что солнечные лучи теперь будут приобретать большую энергию.

«Зимой солнце находится невысоко над горизонтом и солнечным лучам приходится проходить большой путь через атмосферу и они рассеиваются. Летом лучи солнца падают более отвесно и проходят меньший путь через атмосферу и сохраняют свою энергию», – сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что теперь днем температура будет повышаться за счет солнца.



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