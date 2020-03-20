 

Бюджетный смартфон OPPO A12 получит чип MediaTek Helio P35

20.03.2020, 13:30, Разное

Компания OPPO намерена выпустить бюджетный смартфон A12, который будет работать на основе процессора MediaTek Helio P35. Презентация A-Series должна состояться во второй половине текущего года.
Информация о новом бюджетом устройстве появилась в базе данных патентов. Один из смартфонов представлен в ней под кодовым названием CPH2083. В компании уже отметили, что прибор будет называться A12. Основой для него станет процессор MediaTek Helio P35, вместе с которым установят оперативную память на 6 гигабайт.

Смартфон из бюджетного сегмента также может получить графический ускоритель IMG PowerVR GE8320, что позволит работать со сложными приложениями и современными играми. Самая дешевая версия смартфона получит 3 гигабайта ОЗУ. По предварительным данным, в качестве основы для устройства была выбрана операционная система Android 9.

Также в базе данных появилась информация и о выпуске смартфона OPPO A92, имеющего порядковый номер CPH2059. Оба прибора также засветились и на Infocomm Media Development Authority, но боле детальная информация о втором приборе пока отсутствует. Устройства будут поддерживать стандарты связи 4G/LTE, но без сетей пятого поколения.



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