 

Сначала был безвреден: ученые раскрыли происхождение коронавируса

20.03.2020, 13:23, Разное

Американские ученые установили, что коронавирус не был создан искусственным путем. К такому выводу они пришли после изучения генома вируса SARS-CoV-2 и подобных ему инфекций, сообщает “Вечерняя Москва”.

Биологи отметили, что коронавирус отличается от всех известных человеку вирусов. Предположительно, он появился у животных и не угрожал здоровью. Однако со временем он эволюционировал, а при передаче человеку изменился в очередной раз и стал болезнетворным.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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