Россиянка отдала колдуну миллион рублей за исцеление сына-наркомана

20.03.2020, 13:23, Разное

Жительница российского Прокопьевска отдала около миллиона рублей так называемому колдуну, который пообещал спасти ее сына от наркозависимости. Но магия оказалась бессильна, сообщает Vse42.ru.

Неизвестный представился 57-летней женщине потомственным целителем. Он велел ей читать специальные заговоры и заклинания, чтобы отпрыск “стал человеком”. Однако это помогло. Тогда россиянка позвонила магу снова, но тот не взял трубку. Поняв, что ее обокрали, женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве, которое предусматривает до шести лет тюрьмы.