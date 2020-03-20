Рак или коронавирус: Доктор Мясников объяснил, какое заболевание таит большую опасность

20.03.2020, 13:17, Разное

На фоне распространяющейся в мире пандемии коронавируса, охватившей страны Европы, Азии, Америки и даже Африки, люди меньше внимания уделяют заболеваниям, несущим не меньшую опасность. Отечественный телеведущий и доктор Александр Мясников объяснил, чего человеку стоит больше опасаться – рака или COVID-19.

Эксперты в области медицины отмечают, что от коронавируса умирает значительно меньше людей, чем от гриппа, туберкулёза или онкологии, однако борьба с первым заболеванием в большинстве государств поставлена на первое место, хотя опасность для населения от других также значительна. Доктор Мясников считает, что рак для человека более серьёзен в сравнении с коронавирусом. Последний можно назвать ОРЗ, то есть, если человеческий коронавирус провоцирует пневмонию у людей пожилых, то здесь смертность составляет около 10%, отметил ведущий.

Доктор Мясников ведёт собственный Telegram-канал, где освещает актуальные данные о COVID-19 и опровергает появляющиеся мифы о заболевании. Кроме того, эксперт, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, даёт советы подписчикам по мерам профилактики и защиты от коронавируса, информирует интернет-портал «Слово и Дело».