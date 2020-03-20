 

Рак или коронавирус: Доктор Мясников объяснил, какое заболевание таит большую опасность

20.03.2020, 13:17, Разное

На фоне распространяющейся в мире пандемии коронавируса, охватившей страны Европы, Азии, Америки и даже Африки, люди меньше внимания уделяют заболеваниям, несущим не меньшую опасность. Отечественный телеведущий и доктор Александр Мясников объяснил, чего человеку стоит больше опасаться – рака или COVID-19.
Эксперты в области медицины отмечают, что от коронавируса умирает значительно меньше людей, чем от гриппа, туберкулёза или онкологии, однако борьба с первым заболеванием в большинстве государств поставлена на первое место, хотя опасность для населения от других также значительна. Доктор Мясников считает, что рак для человека более серьёзен в сравнении с коронавирусом. Последний можно назвать ОРЗ, то есть, если человеческий коронавирус провоцирует пневмонию у людей пожилых, то здесь смертность составляет около 10%, отметил ведущий.

Доктор Мясников ведёт собственный Telegram-канал, где освещает актуальные данные о COVID-19 и опровергает появляющиеся мифы о заболевании. Кроме того, эксперт, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, даёт советы подписчикам по мерам профилактики и защиты от коронавируса, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Лолита Милявская закашлялась и едва не задохнулась во время интервью

25.02 / Ирина Васенина рассказала о неготовности Сергея Бодрова-младшего к семейной жизни

08.02 / Redmi 9 и Redmi Note 9 могут получить огромную популярность

19.02 / В Москве таксист украл у пассажира почти полмиллиона

06.02 / Мнение: Дефицит

19.02 / Мнение: Кто заказал Голунова?

07.02 / Китайское военное информационное агентство Xilu сообщило, что коронавирус 2019-nCoV был создан в лаборатории

21.02 / Врач Андрей Бобровский рассказал о противораковом свойстве гречки

22.02 / Мнение: Новые лица

21.02 / Оценки в школах РФ могут заменить зачетами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска