 

В Москве перед 75-летием Победы заменили памятник Жукову: теперь полководец отдает честь

20.03.2020, 13:14, Новости дня

В Москве 20 марта был заменен памятник полководцу Георгию Жукову перед Историческим музеем рядом с Кремлем. 

Как сообщают провластные телеканалы, памятник был заменен к 75-летию Победы.

 

Изначально скульптура была установлена в 1995 году по проекту скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева. Президент Борис Ельцин выделил на возведение скульптуры $3,2 миллиона, а сам памятник был открыт к 50-летию Победы. Клыков объяснял, что изобразил полководца верхом на его жеребце Кумире, привставшим на стременах во время торжественного парада Победы 24 июня 1945 года. Он настаивал, что изображение соответствует фотографиям и исторической правде. 

Однако с 2014 года высказывались идеи о замене памятника (против него, в частности, высказывался скульптор Зураб Церетели) и в итоге уже в 2015 году была отлита новая скульптура: Жукова, отдающего честь. 

Общественная палата новый монумент одобрила, так как он, по словам ее членов, “лучше передает мощь и силу легендарного военачальника”. 

Предыдущая скульптура, вероятно, будет установлена на исторической родине Жукова – в Калужской области. 



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