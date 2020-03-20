В Туркменистане из-за коронавируса введен режим внутренней блокады, въезд в Ашхабад ограничен

20.03.2020, 13:14, Новости дня

Правительство Туркменистана из-за коронавируса ввело режим блокады в Ашхабаде и ограничило передвижение граждан между регионами страны. Об этом сообщают Turkmen.News и туркменская служба Радио Свобода со ссылками на источники в Ашхабаде и областях республики.

Официально в Туркменистане пока нет ни одного заболевшего коронавирусом. Однако с вечера 19 марта были заблокированы все въезды и выезды в столицу страны.

“Ашхабад закрыли для выезда и въезда. Перемещение возможно только по пропускам. Частные машины, такси, маршрутки и автобусы из регионов, все разворачиваются у въезда в город. Движение грузового транспорта с продуктами, предназначенными для обеспечения столицы, возможно только по пропускам”, – сообщает корреспондент Радио Свобода.

Власти также запретили передвижение граждан между регионами Туркменистана. Радио Свобода получило копию документа, который сообщает, что гражданам запрещено покидать пределы велаятов (районов) своего проживания. Выезжать можно лишь в исключительных случаях, а перед этим необходимо получить специальное разрешение от местных администраций.

Также сообщается об ограничениях внутренних авиа- и железнодорожных перевозок. Из-за этого многие жители регионов не могут попасть в областные центры, а перед посадкой на рейс T5105 авиакомпании “Туркменистан” из Дашогуза в Ашхабад у пассажиров проверяли прописку, пропуская только с ашхабадской регистрацией.

Туркменистанцы с дашогузской пропиской сообщили, что не смогли попасть на поезд №14 в Ашхабад. На нем уехали лишь около 50 человек с ашхабадской пропиской.

Источник в администрации Лебапского велаята рассказал, что 19 марта были проведены экстренные совещания во всех велаятах, тогда по видеосвязи объявили о закрытии дорог между регионами с 20 марта.

“Этот режим, предположительно, будет действовать до конца апреля. Для того чтобы передвигаться между велаятами, необходимо будет получать специальные разрешения. Также обсуждается вопрос продления школьных каникул и закрытие детских садов на карантин”, – рассказал другой источник в госорганах Туркменистана.

Ранее Туркменистан из-за коронавируса закрыл для пассажиров сначала сухопутные границы с тремя странами, затем – единственный морской порт в Туркменбаши. В качестве профилактики коронавируса также повсеместно используются еще два метода – ​окуривание гармалой (юзерликом), одобренный лично президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, и смазывание носов оксолиновой мазью.