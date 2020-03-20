Администрация Трампа меняет директора Национального контртеррористического центра

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20.03.2020, 13:10, Новости дня

В администрации президента Дональда Трампа сообщили о смене и.о. директора Национального контртеррористического центра в рамках масштабных кадровых перестановок в руководстве разведки.

Рассел Трэверс, десятки лет проработавший в сфере борьбы с терроризмом и национальной безопасности, был назначен временным руководителем ведомства в августе.

Однако в четверг вечером в управлении директора Национальной разведки заявили, что и.о. директора Национальной разведки Ричард Гренелл предложил Трэверсу другой пост. Тем не менее Трэверс предпочел уйти на пенсию.

По данным газеты Washington Post, Трэверс сказал коллегам, что его уволили.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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